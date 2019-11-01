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نصيحة هامة من الأحوال المدنية للمواطنات

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2019-11-01

نصيحة هامة من الأحوال المدنية للمواطنات

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت الأحوال المدنية نصيحة هامة إلى المواطنات بشأن إصدار بطاقة الهوية الوطنية.

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وقالت الأحوال في تغريدة لها عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة: أختي المواطنة إصدارك لبطاقة الهوية الوطنية، يسهل كافة تعاملاتك لدى القطاعات الحكومية والخاصة، وبإمكانك إصدارها عبر حجز موعد إلكتروني لأقرب مكتب نسائي لك.

في سياق متصل، تقدم الأحوال المدنية خدماتها للطالبات لاستخراج بطاقة الأحوال بدون موعد مسبق في جامعة حائل.

كما شددت الأحوال على ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وتفاديًا للغرامة المالية.




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