شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: التوقيع على «اتفاق الرياض» 5 نوفمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن مراسم التوقيع الرسمي على «اتفاق الرياض» ستتم يوم (الثلاثاء) القادم الموافق 5 نوفمبر، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب، والشخصيات السياسية والاجتماعية، والأشقاء والأصدقاء.

وأشار الإرياني إلى أن هذا الحضور السياسي يؤكد حرص السعودية والرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية، بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وثمَّن الوزير اليمني عالياً الجهود المتواصلة للمملكة لإنجاز الاتفاق وتوحيد كلمة اليمنيين في مواجهة التحديات، وفي مقدمتها الخطر الإيراني وأداته الحوثية، ودعم جهود الحكومة الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مؤكداً أنها مواقف تاريخية مشهودة للمملكة.