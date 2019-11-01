استكمال الدائري الثالث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تتواصل الأعمال لاستكمال المرحلة الثالثة للطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة من تقاطع المسخوطة إلى طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بطول 14.5 كلم، وبتكلفة 250 مليون ريال، والتي بدأت في 19 يونيو الماضي، على أن يكون موعد تسليم المشروع في 19 يونيو 2021.



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