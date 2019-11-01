تقنية نجران تختتم ملتقى التوظيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة نجران

اختتمت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف، أمس، ملتقى التوظيف، الذي يقدم فرص عمل للمتدربين من الخريجين.

وأبان المتحدث الرسمي للكلية، علي آل عتيق أن الملتقى يأتي ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبرامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، لإتاحة التواصل المباشر بين الباحث عن العمل من خريجي المنشآت التدريبية وصاحب العمل، ويهدف إلى توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية للخريجين لتعزيز توطين مختلف القطاعات، وتعميق وعي الخريجين بمفاهيم البيئة المهنية والقيم التي تتصل بأخلاقيات سوق العمل.