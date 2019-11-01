السعودية | القبض على مشهر السلاح بحي لبن بالرياض.. وهذه التفاصيل

شكرا لقرائتكم القبض على مشهر السلاح بحي لبن بالرياض.. وهذه التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، القبض على أحد الأشخاص عندما قام بإشهار سلاحه على آخر وتهديده وإركابه بالقوة في حي لبن بمدينة الرياض.

وفي التفاصيل قال المقدم شاكر التويجري، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ ناري من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء نوع (كيا) وذلك بأحد الشوارع العامة بحي لبن غربي العاصمة فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من تحديد موقع المركبة بمنطقة مجاورة من الحي، والقبض على المتورطين بالجريمة وهم 3 مواطنين بالعقدين الثاني والثالث، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية، حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

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وأكد أن شرطة منطقة الرياض، تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكان السعوديون تداولوا ظهر اليوم الجمعة مقطع فيديو صادم لشاب يشهر سلاحه بإتجاه آخر، ويأخذه في "شنطة" سيارة إلى جهة غير معلومة.

ثم تم تداول مقطع آخر في زمن وجيز يكشف تمكن الجهات الأمنية من إيقاف المركبة والقبض على حامل السلاح وعدد من مرافقيه.