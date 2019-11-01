محمد بن مسعود - الدمام - فرقة أمنية وخبير بصمات وصلوا لمعرفة أبعاد الجريمة باشرت الجهات الأمنية بجدة، مساء الجمعة، حادث احتراق شخصين في أحد الأحواش بحي "القوزين" جنوب المحافظة. ووفقاً لمصادر "الخليج 365"، فإن العمليات الموحدة 911 تلقت بلاغاً عن وجود جثتين محروقتين بماء نار في حي "القوزين"، وعلى الفور تحركت فرقة أمنية من شرطة النزلتين بجنوب جدة؛ للوقوف على الواقعة، بالإضافة إلى خبير للبصمات لرفعها، ومن ثم إخضاعها للتحليل لمعرفة أبعاد الجريمة.الجهات الأمنية جدة القوزين جدة: العثور على جثتين محروقتين بماء نار بـ"القوزين" والشرطة تباشر تحقيقاتها عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-11-01 باشرت الجهات الأمنية بجدة، مساء الجمعة، حادث احتراق شخصين في أحد الأحواش بحي "القوزين" جنوب المحافظة. ووفقاً لمصادر "الخليج 365"، فإن العمليات الموحدة 911 تلقت بلاغاً عن وجود جثتين محروقتين بماء نار في حي "القوزين"، وعلى الفور تحركت فرقة أمنية من شرطة النزلتين بجنوب جدة؛ للوقوف على الواقعة، بالإضافة إلى خبير للبصمات لرفعها، ومن ثم إخضاعها للتحليل لمعرفة أبعاد الجريمة. Advertisements 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 09:41 PM فرقة أمنية وخبير بصمات وصلوا لمعرفة أبعاد الجريمة فرقة أمنية وخبير بصمات وصلوا لمعرفة أبعاد الجريمة باشرت الجهات الأمنية بجدة، مساء الجمعة، حادث احتراق شخصين في أحد الأحواش بحي "القوزين" جنوب المحافظة. ووفقاً لمصادر "الخليج 365"، فإن العمليات الموحدة 911 تلقت بلاغاً عن وجود جثتين محروقتين بماء نار في حي "القوزين"، وعلى الفور تحركت فرقة أمنية من شرطة النزلتين بجنوب جدة؛ للوقوف على الواقعة، بالإضافة إلى خبير للبصمات لرفعها، ومن ثم إخضاعها للتحليل لمعرفة أبعاد الجريمة. ، جدة: العثور على جثتين محروقتين بماء نار بـ"القوزين" والشرطة تباشر تحقيقاتها ،

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