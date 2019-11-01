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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية تركية عن أن نادي فناربخشة التركي يسعى بقوة لضم محترف النصر، اللاعب النيجيري أحمد موسى.
وبحسب تلك التقارير فإن النادي التركي يسعى لتقديم عرض لضم اللاعب على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي القادم، مع أفضلية الشراء.
ولم يلعب موسى أي مباراة مع النصر في الدوري حتى الآن بداعي الإصابة، لكنه بات جاهزًا للمشاركة بدءًا من المباراة القادمة.
وكانت تقارير تركية قد تحدثت في وقت سابق عن أن اللاعب يريد الرحيل عن النصر؛ كونه ليس في حسابات المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا.فناربخشة النصر أحمد موسى
"فناربخشة" التركي يسعى لضم النيجيري "أحمد موسى" محترف "النصر"محمد السيّد الخليج 365 2019-11-01
كشفت تقارير صحفية تركية عن أن نادي فناربخشة التركي يسعى بقوة لضم محترف النصر، اللاعب النيجيري أحمد موسى.
وبحسب تلك التقارير فإن النادي التركي يسعى لتقديم عرض لضم اللاعب على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي القادم، مع أفضلية الشراء.
ولم يلعب موسى أي مباراة مع النصر في الدوري حتى الآن بداعي الإصابة، لكنه بات جاهزًا للمشاركة بدءًا من المباراة القادمة.
وكانت تقارير تركية قد تحدثت في وقت سابق عن أن اللاعب يريد الرحيل عن النصر؛ كونه ليس في حسابات المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا.
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
09:09 PM
كشفت تقارير صحفية تركية عن أن نادي فناربخشة التركي يسعى بقوة لضم محترف النصر، اللاعب النيجيري أحمد موسى.
وبحسب تلك التقارير فإن النادي التركي يسعى لتقديم عرض لضم اللاعب على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي القادم، مع أفضلية الشراء.
ولم يلعب موسى أي مباراة مع النصر في الدوري حتى الآن بداعي الإصابة، لكنه بات جاهزًا للمشاركة بدءًا من المباراة القادمة.
وكانت تقارير تركية قد تحدثت في وقت سابق عن أن اللاعب يريد الرحيل عن النصر؛ كونه ليس في حسابات المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا.
، "فناربخشة" التركي يسعى لضم النيجيري "أحمد موسى" محترف "النصر" ،
المصدر : الخليج 365
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