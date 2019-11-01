السعودية اليوم / برنامج الأغذية العالمي يعلن وصول شحنات أغذية لعدد من ضحايا الفيضانات في الصومال



الأمم المتحدة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم، إيصال شحنات غذائية عبر طائرة مروحية لأربعة آلاف أسرة في مناطق متفرقة من الصومال تأثرت بسبب الفيضانات التي اجتاحت القرن الأفريقي وتسببت بأضرار كبيرة وشرّدت الآلاف.

وقال كبير المتحدثين باسم برنامج الأغذية العالمي إيرفيه فيروسل: "إن الأمطار غير العادية التي هطلت بغزارة في عدّة بلدان أفريقية تسببت بفيضانات في الصومال وجنوب السودان وكينيا هذا العام"، مشيراً إلى أن من بين المناطق التي تضررت بشدة، مقاطعة بلد وين في وسط الصومال، إذ أفاد برنامج الأغذية بازدياد الاحتياجات الإنسانية هناك.

وأوضح فيروسل أن برنامج الأغذية أرسل طائرة مروحية محمّلة بالغذاء لدعم الاستجابة الإنسانية في بلد وين والمناطق المحاذية لها التي تضررت بسبب فيضان نهر الشبيل، مشيرًا إلى أن برنامج الأغذية يعتزم مدّ سبع قرى في مقاطعة بلد وين بالمساعدات الغذائية.

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20:37ت م

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