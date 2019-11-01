مثقفون: كتاب "الدولة الوطنية" دليل لبناء المجتمعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحضور لفيف من الكُتاب والمثقفين والأدباء انطلق حفل توقيع كتاب "الدولة الوطنية صناعة النهوض" للدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، خلال فعاليات معرض الشارقة للكتاب في دورته الـ٣٨، المُقام في "إكسبو الشارقة"، خلال الفترة من ٣٠ أكتوبر وحتى ٩ نوفمبر.

يناقش الكتاب محاور متنوعة، من بينها مقومات بناء الدولة الوطنية، وما المستقبل المنشود لعالمنا العربي والإسلامي والأجيال المقبلة.

وأكد جمال الشحي، مدير عام دار كُتاب، لـ"العين الإخبارية" أن كتاب "الدولة الوطنية صناعة النهوض" يعد تجربة فكرية تبرز تطور المجتمعات، وسبل بنائها على أسس سليمة.

Advertisements

واعتبرت الكاتبة المكسيكية جلوريا بليندز أن الكتاب يحمل رسالة غاية في الأهمية، إذ يسلط الضوء على كيفية تحقيق التماسك المجتمعي، على أساس المساواة والمواطنة والتكامل بين أفراد هذا المجتمع.

وعبرت الكاتبة السعودية مشاعل فيصل عن سعادتها لحضور حفل التوقيع، مشددة على أن أهمية الكتاب تكمن في تكاتف المجتمع لبناء دولة قائمة على المواطنة.

وأكد الكاتب الإماراتي علي الأستاذ، لـ"العين الإخبارية"، أن كتاب "الدولة الوطنية صناعة النهوض" يتيح للشباب الإماراتي فرصة لأن يرى دولة الإمارات والقيم التي قامت عليها بمنظور آخر، من خلال تجربة الدكتور علي النعيمي التي يسردها عبر صفحات الكتاب.