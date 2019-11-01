مصر تطلق الجائزة الأولى للإصلاح الإداري لإرضاء المواطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري المصرية إن نقطة البداية لجوائز التميز الحكومي كانت بتوقيع مذكرة تفاهم في فبراير 2018 بدبي.

وعن الجائزة، قالت السعيد إن الجائزة لها أشكال وتنقسم لفئتين، الأولى التميز المؤسسي، والفردي، مشيرة إلى أن الجهاز الإداري للدولة مليء بالعناصر المتميزة التي نحن في حاجة إلى تسليط الضوء عليها، وبالتالي تجول فريق العمل على الجائزة في العديد من مناطق الجمهورية للتعريف بالجائزة.

وأكدت أن عدد المتدربين في الجهاز الإداري للدولة تجاوز ٢٦ ألف موظف، وتم تدشين ٣ قواعد بيانات لخلق شريحة متماسكة للجهاز الإداري للدولة.