القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري المصرية إن نقطة البداية لجوائز التميز الحكومي كانت بتوقيع مذكرة تفاهم في فبراير 2018 بدبي.
وعن الجائزة، قالت السعيد إن الجائزة لها أشكال وتنقسم لفئتين، الأولى التميز المؤسسي، والفردي، مشيرة إلى أن الجهاز الإداري للدولة مليء بالعناصر المتميزة التي نحن في حاجة إلى تسليط الضوء عليها، وبالتالي تجول فريق العمل على الجائزة في العديد من مناطق الجمهورية للتعريف بالجائزة.
وأكدت أن عدد المتدربين في الجهاز الإداري للدولة تجاوز ٢٦ ألف موظف، وتم تدشين ٣ قواعد بيانات لخلق شريحة متماسكة للجهاز الإداري للدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تطلق الجائزة الأولى للإصلاح الإداري لإرضاء المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.