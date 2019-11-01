مصر.. غرامة قاسية على شركة المحمول الحكومية we لسوء الخدمة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومي) بمصر توقيع عقوبة مالية على شركة المصرية للاتصالات WE، قدرها 12 مليون جنيه مصري (741.2 ألف دولار)، لوقوع أعطال وصفها بالجسيمة أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات عن قطاع من عملائها.

والشركة المصرية للاتصالات هي أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط.

وانقطعت خدمات الاتصالات لشركة WE في الأربعاء الموافق 30 أكتوبر/تشرين الأول بعدد من المناطق عن قطاع من عملائها.

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وألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقا للبيان، شركة WE بسداد قيمة الغرامة خلال7 أيام، تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وأشار الجهاز إلى أن أعطال خدمة الاتصالات بشركة WE مخالف للتراخيص والاتفاقيات المبرمة معها، وأنه تابع المشكلة مع الشركة، والتي اضطلعت بدورها بتقديم تقرير مفصل عن المشكلة وأسبابها والإجراءات التي تم اتخاذها.

وأضاف أنه راعى عند تحديد قيمة الجزاء المالي مجموعة من العوامل، أهمها عدد المشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة، والمدة الزمنية للعطل، وعدد المناطق المتضررة.

وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

وتقدم المصرية للاتصالات خدمات المحمول عبر شبكة شركة اتصالات مصر، بعدما قامت في يونيو/حزيران 2017 بتوقيع اتفاقات تجارية معها فيما يتعلق بالتجوال المحلي وخدمات الصوت الدولية لمدة 5 سنوات.