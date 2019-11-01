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شكرا لقرائتكم برعاية الملك سلمان.. توقيع اتفاق الرياض الثلاثاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
برعاية الملك سلمان.. توقيع اتفاق الرياض الثلاثاء المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض سيتم الثلاثاء المقبل الموافق 5 نوفمبر، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية.
وقال الإرياني في تغريدات له عبر “تويتر”: إن هذا الحضور السياسي يؤكد حرص المملكة والرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
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