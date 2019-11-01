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مربعانية الشتاء بعد 33 يومًا

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2019-11-01

مربعانية الشتاء بعد 33 يومًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أن شتاء هذا العام سيتأخر عن موعده.

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وقال الزعاق في تغريدات له عبر “تويتر”: إنه بقي على دخول مربعانية الشتاء 33 يومًا، والبرد الفعلي في الليل والنهار بعد 45 يومًا تقريبًا.

وتابع الزعاق: خلال هذه الأيام نبدأ نحس بالبرودة الفعلية من أواخر الليل.. وستلف البرودة كامل الليل بعد 20 يومًا تقريبًا من الآن، وحينذاك تبدأ برودة آخر النهار الفعلية.

وختم بقوله: إن شتاء هذا العام سيتأخر قليلًا.




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