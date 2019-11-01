- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مربعانية الشتاء بعد 33 يومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مربعانية الشتاء بعد 33 يومًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أن شتاء هذا العام سيتأخر عن موعده.
وقال الزعاق في تغريدات له عبر “تويتر”: إنه بقي على دخول مربعانية الشتاء 33 يومًا، والبرد الفعلي في الليل والنهار بعد 45 يومًا تقريبًا.
وتابع الزعاق: خلال هذه الأيام نبدأ نحس بالبرودة الفعلية من أواخر الليل.. وستلف البرودة كامل الليل بعد 20 يومًا تقريبًا من الآن، وحينذاك تبدأ برودة آخر النهار الفعلية.
وختم بقوله: إن شتاء هذا العام سيتأخر قليلًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مربعانية الشتاء بعد 33 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.