شكرا لقرائتكم ضبط 3 مقيمين و252 عبوة مسكر في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-01 ضبط 3 مقيمين و252 عبوة مسكر في جدة متابعات الخليج 365 - جدة قبضت شرطة محافظة جدة على 3 مقيمين من الجنسية الهندية والإثيوبية يروجون المُسكر. Advertisements وأفاد الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع “تويتر” بأنه تم ضبط 21 صندوقًا تحوي 252 عبوة من المسكر خلال القبض على المروجين. ونشرت الإمارة مقطع فيديو يبين المقيمين الثلاثة والمضبوطات التي تم تحريزها.







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