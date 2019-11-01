تقييم 5 stars لأكبر مشروع طاقة في وعد الشمال

2019-11-01

متابعات الخليج 365- طريف

تولي الشركة السعودية للكهرباء والشركات التابعة الأهمية القصوى لسلامة وصحة موظفيها والجمهور الخارجي، حيث تؤمن الإدارة التنفيذية بأن تحديد المخاطر ومعالجتها بكفاءة سوف يمنع جميع أنواع الخسائر في الأرواح والممتلكات، لتعقد العزم على تحقيق رؤيتها بتقليص احتمالية وقوع الإصابات والأمراض المهنية لموظفيها ومقاوليها وزوارها وجمهورها الخارجي في بيئة عملها.

وأكدت الكهرباء أنها ملتزمة بأن تجعل السلامة والصحة المهنية المبنية على تقليص المخاطر هي العامل الأساسي لقياس الأداء، وأن تحافظ على التزام المدراء بمسؤوليتهم تجاه السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع الشركة.

كما أعلنت الشركة التزامها بتوفير الإجراءات والأدوات والموارد اللازمة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (5 نجوم) الخاص بالشركة السعودية للكهرباء.

وأبدى الرئيس التنفيذي لمشاريع الطاقة بالمملكة في شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، المهندس محمد إبراهيم أيوب، شكره للجميع على رأسهم الشركة السعودية للكهرباء على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف السلامة والرقابة المكثفة على إدارة السلامة.

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كما هنأ وشكر المهندس محمد أيوب في اتصال هاتفي ما حققته شركة جنرال إلكتريك من تقييم (الخمس نجوم) 5stars لنظام السلامة والصحة المهنية في مشروع الشركة السعودية للكهرباء لمدينة وعد الشمال بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، الذي يعد من أكبر مشاريع الطاقة في المملكة وتقوم بتنفيذه الشركة وفق المعايير العالمية ويدار بأيدٍ وطنية مدربة.

من جهة أخرى، أبدى المهندس رعد الغامدي، نائب مدير مشروع وعد الشمال بشركة جنرال إلكتريك في طريف، حرص الفريق التام لتطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية في المشروع بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لتقليل والحد من المخاطر لسلامة الأرواح والممتلكات.

وهنأ المهندس رعد الغامدي وفريقه الشركة السعودية للكهرباء والمقاولين والشركاء على هذا الإنجاز الذي حققته في إدارة السلامة والصحة المهنية بنظام دمج الطاقة الشمسية مع الدورة المركبة (isccp) بمعدل ٩٢% آملًا في تحقيق أعلى نسبة في الأيام القادمة.

وقدم محافظ طريف، بدر بن نجر العتيبي، شكره وتهنئته إلى الشركة السعودية للكهرباء وللمقاول شركة جنرال إلكتريك على هذا الإنجاز، منوهًا بحرصه التام على أن تكون مشاريع المحافظة نموذجًا متطورًا في تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة.







