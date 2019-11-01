شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: القبض على قائد حافلة مدرسية متهور وإحالته لـ«النيابة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

أحالت الجهات الأمنية في حائل، قائد حافلة مدرسية تابعة لإحدى الشركات المتعهدة في النقل المدرسي، إلى النيابة العامة، بعد مطاردة أمنية من قبل أمن الطرق في دليهان غرب حائل، استمرت أكثر من 3 ساعات.

وكان مواطن قد أبلغ عن قائد الحافلة المتهور الذي قائدها بشكل جنوني معرضاً حياة سالكي طرق حائل - تيماء - تبوك، حائل - العلا، وسكان المدن والقرى التابعة لمحافظتي الشملي وموقق، للخطر.

وبحسب مصدر أمني لـ«الخليج 365»، فإن الحادثة سجلت مساء (الاثنين) الماضي، ضد قائد حافلة يبلغ من العمر (43 عاماً)، كان يقود الحافلة بتهور وسرعة عالية، رافضا التوقف لدوريات أمن الطرق التي تعاملت مع الموقف بإخراجه عن الطريق لتأمين سلامة سالكيه، قبل أن يتم إجباره على التوقف والقبض عليه، إذ تمت إحالته لإجراء الكشف الطبي، قبل أن تتم إحالته للنيابة العامة.