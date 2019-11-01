شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ3 في حالة غير طبيعية.. أحدهم هدد شخصاً بـ«رشاش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ ناري من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء طراز (كيا)، وذلك بأحد الشوارع العامة بحي لبن غربي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة، ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث، وضبط المركبة المستخدمة فيها.

وأضاف المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

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وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

يذكر أن مصادر أمنية كانت قد أكدت لـ«الخليج 365» في وقت سابق اليوم، القبض على مسلح ظهر من خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يحمل رشاشا آلياً، ويهدد أحد الأشخاص في أحد أحياء الرياض.

وأكدت المصادر أن القبض على المسلح جاء بعد بلاغ تقدم به مواطن أكد قيام شخص مجهول يقود مركبة بيضاء اللون باستخدام سلاح رشاش، وإرغام مواطن وتهديده بإطلاق النار مجبرا إياه على الصعود إلى خانة التخزين الخلفية في المركبة التي يقودها، ومن ثم المغادرة، لتتولى وحدات دوريات الأمن في منطقة الرياض متابعة عدة طرق بهدف ضبط الجاني، وهو ما تحقق بعد رصد المركبة خلال سيرها في أحد الأحياء، إذ حاول قائدها الهرب من رجال الأمن من خلال القيادة بتهور ما أدى إلى اصطدامه بعدة مركبات قبل أن يتم ضبطه.

وبينت المصادر لـ«الخليج 365» أن عمليات التحقيق مع الشخص الموقوف جارية الآن تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.