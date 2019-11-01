العدالة يطمح في العودة بالحزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري الدمام

يستضيف العدالة صاحب الـ7 نقاط، نظيره الحزم (13 نقطة) اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مواجهة يطمح من خلالها أبناء قرية الحليلة لوقف النزيف النقطي الذي تعرض له الفريق في المباريات الأخيرة. وشدد مدرب العدالة، التونسي إسكندر القصري على لاعبيه بضرورة تصحيح الأخطاء السابقة وإسعاد الجماهير بخطف كامل نقاط المباراة. وعمل القصري في التدريبات السابقة على معالجة أخطاء خط الدفاع التي كفلت الفريق خسائر غير مستحقة.

في المقابل، يدخل الحزم المواجهة، منتشيا بفوزه المهم في الجولة الماضية على الأهلي 2-1، حيث يرغب اليوم أيضا في مواصلة انتصاراته بقيادة مدربه دانيال ايسايلا. وسيفتقد أبناء الرس، قائد خط الوسط البرازيلي لويز مورالها المطرود بالبطاقة الحمراء في لقاء الأهلي، بينما يشكل الثنائي براهيما تانديا وكارلوس ستراندبيرج حضورهما وقوتهما الضاربة في خط المقدمة.