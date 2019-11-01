بطل فورمولا 1 يشارك برالي نيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن مشاركة نجم رياضة السيارات السائق الإسباني «فرناندو ألونسو» في النسخة الأولى من رالي العلا نيوم الصحراوي الثلاثاء المقبل، الذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

وتختتم الجولة يوم السبت 9 نوفمبر بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، برئاسة الأمير خالد بن سلطان. وكان ألونسو، بطل العالم للفورمولا1 مرتين، 2005 و2006م، اتجه لخوض السباقات في فئات أخرى، وذلك إثر اعتزاله الفورمولا1 بعد انتهاء موسم 2018.

وفاز ألونسو مرتين بلقب سباق جائزة موناكو الكبرى، 2006 و2007م، في حين شارك في نسختي 2017 و2019 من سباق «500 ميل في إنديانابوليس»، إلى جانب فوزه بلقب موسم السوبر 2018 - 2019 من بطولة العالم لسباقات التحمل «دبليو إي سي» مع الفريق الياباني.