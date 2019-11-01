كريستين لاجارد تتولى المركزي الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت بدأت الفرنسية كريستين لاجارد أمس رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفا للإيطالي ماريو دراجي، في بداية عهد جديد للمؤسسة الأوروبية المسؤولة عن إدارة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، التي تستخدمها 19 دولة كعملة رسمية. وكانت لاجارد تولت منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي منذ 2011، وشغل دراجي منصبه لمدة ثماني سنوات قاد خلالها البنك المركزي الأوروبي في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.



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