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ستيفن بيغون نائبا لوزير الخارجية الأمريكي

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المبعوث الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون لمنصب نائب وزير الخارجية، على أن يحتفظ أيضا بمهمته المتمثلة في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات نزع سلاح بيونج يانج النووي.

وسيكون على مجلس الشيوخ أن يصادق على تعيين ستيفن بيغون (56 عاما) في هذا المنصب ليحل بذلك مكان جون سوليفان الذي سيصبح سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في روسيا. وسيصبح بيغون النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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