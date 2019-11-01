ستيفن بيغون نائبا لوزير الخارجية الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - واشنطن

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المبعوث الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون لمنصب نائب وزير الخارجية، على أن يحتفظ أيضا بمهمته المتمثلة في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات نزع سلاح بيونج يانج النووي.

وسيكون على مجلس الشيوخ أن يصادق على تعيين ستيفن بيغون (56 عاما) في هذا المنصب ليحل بذلك مكان جون سوليفان الذي سيصبح سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في روسيا. وسيصبح بيغون النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.