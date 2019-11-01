1055 شابا وفتاة يستفيدون من برنامج «إكساب»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبوعريش

اختتمت جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش أمس الأول، فعاليات برنامج «إكساب» الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان، وذلك على مسرح العمادة بأبوعريش.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية علي ذيابي أن البرنامج الذي استمر خمسة أسابيع، استفاد منه 1055 شابا وفتاة، من خلال 50 ساعة تدريبية وتأهيلية، وتضمن العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في إدارة الموارد البشرية ومهارات التهيئة لسوق العمل، وإدارة المشروعات الصغيرة، إضافة إلى دورة تطوير الذات والتخطيط المالي بمشاركة عدد من المتخصصين، منوها بالتعاون المثمر مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة والدور البناء في تنفيذ البرنامج.

وشمل اليوم الختامي للبرنامج، دورة تدريبية بعنوان «التخطيط المالي»، شملت التعريف بأهمية التخطيط المالي، وطرقه وأساليبه وجوانبه المختلفة من الإنفاق والادخار والاستثمار، وغير المالية وفرص التمويل المتاحة للشباب، فيما جرى تكريم شركاء النجاح والمتعاونين في إنجاح البرنامج.