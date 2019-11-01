الصحة العالمية تطرح خطة للحد من مسببات وفيات المدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نشرت منظمة الصحة العالمية خطة للحد من مسببات الوفاة في المدن، حيث يتوقع أن يعيش ثلثا سكان العالم في المدن بحلول 2050.

وأوصت المنظمة الأممية بسبل عدة لصانعي السياسة لمعالجة اثنين من أكبر التهديدات التي تطال صحة سكان المدن، وهي: الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري من ناحية، وحوادث الطرق من ناحية أخرى، حيث تؤدي مجتمعة إلى قتل أكثر من 42 مليون شخص سنويا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم جيبريسوس في بيان «أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في مدن، ويشهد العدد تزايدا».