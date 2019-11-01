مصرع 18 في سقوط شاحنة شمال الفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لقي 18 شخصا مصرعهم، وأصيب 22 آخرون جراء سقوط شاحنة كانوا على متنها، في واد بشمال الفلبين، حسبما ذكرت الشرطة أمس.
ووقع الحادث على طريق جبلي في بلدة كونر بإقليم أباياو 375 كلم شمال مانيلا مساء الخميس.
وذكرت الشرطة أن الضحايا، ومعظمهم من المزارعين، كانوا في طريقهم إلى منازلهم بعد تلقيهم مساعدات نقدية وحبوب زراعية من الحكومة في إقليم كالينجا المجاور.
وأظهر تحقيق أولي أن مكابح الشاحنة تعطلت، مما تسبب في سقوطها في الوادي وانقلابها.
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