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مصرع 18 في سقوط شاحنة شمال الفلبين

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي 18 شخصا مصرعهم، وأصيب 22 آخرون جراء سقوط شاحنة كانوا على متنها، في واد بشمال الفلبين، حسبما ذكرت الشرطة أمس.

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ووقع الحادث على طريق جبلي في بلدة كونر بإقليم أباياو 375 كلم شمال مانيلا مساء الخميس.

وذكرت الشرطة أن الضحايا، ومعظمهم من المزارعين، كانوا في طريقهم إلى منازلهم بعد تلقيهم مساعدات نقدية وحبوب زراعية من الحكومة في إقليم كالينجا المجاور.

وأظهر تحقيق أولي أن مكابح الشاحنة تعطلت، مما تسبب في سقوطها في الوادي وانقلابها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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