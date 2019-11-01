1100 دولار غرامة للمدخنين في المطاعم بالنمسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا

دخل قانون صارم يحظر التدخين في جميع المطاعم حيز التنفيذ في النمسا أمس، مع غرامة مالية تصل إلى 1100 دولار على المدخنين، ونحو 10 آلاف يورو على مشغلي الأماكن المحظور فيها التدخين.

وأشادت جماعات طبية نمساوية هذا الأسبوع بحظر التدخين بوصفه «حقبة جديدة للصحة في النمسا» من شأنها خفض معدلات التدخين المرتفعة.

يشار إلى أن نحو ربع الشباب والبالغين النمساويين يدخنون، مقارنة بمتوسط 18% في عموم الاتحاد الأوروبي.