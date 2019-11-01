وجوه مرسومة تبتسم واقعيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عادة ما تجسد الصور الواقع، لكن أن يجسد إنسان صورة أو رسمة وربما تمر بجواره فيبتسم لك، فهذا هو الجديد الذي أتت به الفنانة بدور البكري في معرض مسك الفنون 2019، الذي ينظمه معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية».

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شيء مختلف وغير مألوف، هكذا وصفت البكري رسمتها التي هي عبارة عن رسم على وجه إنسان يخال للناظر إليه أنه رسمة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخطر بباله ولو للحظة أنه إنسان واقعي، مشيرة إلى أن فكرة الرسمة بدأت قبل ثلاث سنوات، وكانت التجربة في البيت، قبل أن تخرج بها إلى المعارض الفنية والجمهور، الذي تقبلها بإعجاب وذهول.

لم تقف البكري عند هذا الحد، حيث تحدثت عن طموحها إلى تطوير فكرتها والانتقال من الرسم على الوجه، إلى الرسم على الجسم ككل، وأن «مسك الخيرية» تقدم الدعم الذي تحتاجه، مضيفة «الرعاية مهمة للاستدامة والتطور، والأمر مكلف شخصيا، ويحتاج إلى موقع، وخامات كثيرة».

يشار إلى أن الفعالية تأتي في إطار اهتمام معهد مسك للفنون بدعم المواهب وتشجيع سوق الفن المحلي، حيث تقدم فرصة للتطوير المهني للفنانين بمختلف اهتماماتهم، وذلك من خلال تعزيز التعليم عبر النقاشات التفاعلية، كما تتيح تبادل المهارات والتعلم المباشر بين أصحاب التجارب في مجالات متنوعة كالتصميم والرسم والموسيقى والهندسة المعمارية وصناعة الأفلام.