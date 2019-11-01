البحث عن موقع بديل لحجز السيارات بشرائع مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تبحث أمانة العاصمة المقدسة عن موقع بديل لحجز الشرائع للسيارات الواقع شرق مكة المكرمة، وذلك ضمن أعمالها التطويرية لعدد من الحجوزات الواقعة على منافذ مكة المكرمة.

وطبقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة فإن حجز الشرائع ضمن المواقع التي يجري دراستها للتطوير، وإعداد الدراسات اللازمة لذلك، بما فيها إيجاد موقع بديل له، فيما يندرج حجز طريق الكعكية - الليث ضمن خطة التطوير المستقبلية التي تنفذها الأمانة لهذه المرافق.

وأشارت المعلومات إلى أنه حددت مواعيد فتح المظاريف للمتقدمين على الفرص الاستثمارية المعلنة سابقا لحجزي النوارية ومكة جدة السريع في ربيع الآخر المقبل، وكذلك المدة المقدرة لإنجاز الأعمال.

وأكدت أن الأعمال التطويرية التي سيشهدها حجزا النوارية وطريق مكة جدة السريع لن تؤثر على الدور الوظيفي لهذه المواقع حيث أخذت بعين الاعتبار، إضافة إلى سعي الأمانة لإيجاد فرص استثمارية وتقديم خدمات بلدية بشكل أفضل.

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وكان المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة وافق في إحدى جلساته السابقة على البحث عن موقع بديل لموقف حجز السيارات بالشرائع للاستفادة منه كمتنفس للأهالي بعد إعادة تأهيله، وتفاديا للزحام الذي يسببه، وذلك لوقوعه ضمن النطاق العمراني، حيث رفع المجلس إلى الأمانة بشأن نقل حجز الشرائع إلى موقع بديل من أجل التنفيذ والمباشرة.

الحجوزات المعلن عن تطويرها:

النوارية

طريق مكة - جدة السريع

27 ربيع الآخر موعد فتح المظاريف

18 شهرا للانتهاء من حجز طريق مكة

24 شهرا للانتهاء من حجز النوارية

حجزا الشرائع وطريق الكعكية الليث