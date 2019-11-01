وكلاء إمارات المناطق يناقشون الموضوعات المقترحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ترأس نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود أمس الأول الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام 1441هـ، الذي استضافته منطقة القصيم.

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وفي بداية الاجتماع نقل الداود تحيات وزير الداخلية للمجتمعين الأمير عبدالعزيز بن سعود، مؤكدا توجيهات القيادة الحكيمة ببذل كل الجهود وتسخير الإمكانات، لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق أهداف برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المقترح إدراجها على مشروع جدول الأعمال السنوي الـ27 لأمراء المناطق الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا العام، وتحديد إمارات المناطقة المكلفة بإعداد أوراق عمل عنها.

ونوه نائب وزير الداخلية بالجهود الكبيرة والإسهامات الفاعلة التي تقوم بها إمارات المناطق، في سبيل تطوير مناطقهم اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا، وتنمية الخدمات العامة فيها ورفع كفايتها، والاضطلاع بدورها القيادي والإشرافي على مستوى المنطقة، وبالعلاقة التكاملية بينها وبين وزارة الداخلية، التي كان لها الأثر البالغ في تحقيق كثير من المنجزات الأمنية والتنموية، وخدمة الأهداف والمصالح الوطنية العليا.