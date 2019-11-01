القيادة تعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا حريق القطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، في ضحايا الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان الإسلامية.

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وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين وللشعب الباكستاني الشقيق باسمنا وشعب وحكومة المملكة أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب باكستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الباكستاني في ضحايا الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان الإسلامية.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».