جامعة المؤسس تعترف بفطريات مبنى 420 للطالبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

في حين شكا بعض طالبات جامعة الملك عبدالعزيز من استيائهن من مبنى 420 بعدما تردد في الآونة الأخيرة وجود فطريات خطيرة بالسقف تؤثر على صحة الموجودين بالمبنى، أكدت الجامعة أنها حركت فرقا مختصة في مجال المكافحة والصحة والوقاية بعد انتهاء دوام أمس الأول وتعاملت مع المشكلة.

وفي التفاصيل أكد عدد من الطالبات للصحيفة أنهن حتى انتهاء دوام أمس الأول لم يتم إخلاؤهن من المبنى ونقل محاضراتهن إلى مبان أخرى وإعداد خطط بديلة لصيانة المبنى. وأضافت الطالبات بأنهن طيلة الأسبوع الماضي كن يحضرن المحاضرات بكمامات وقائية بعد ورود تنبيهات شفهية لهن بأنه جرى تحليل عينات الفطريات وأثبتت خطورتها.

Advertisements

وفي السياق نفسه تواصلت «مكة» مع المركز الإعلامي بالجامعة، والذي أكد أنه بعد ورود بلاغ حول وجود فطريات بالمبنى جرى التعامل معه بمباشرة فريق مختص في الصحة الوقائية والمكافحة، وذلك بعد انتهاء دوام أمس الأول.

ولفت إلى أن أعمال الصيانة والنظافة بدأت لعمل اللازم في مثل هذه الحالات وسيتم الانتهاء منها في أقرب وقت.

يذكر أن الجامعة تفاعلت مع بلاغ فطريات المبنى بعد أن تصدر هاشتاق #فطريات_مبني_420 في تويتر، إضافة إلى الرسائل التي عممتها الطالبات في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس اب.