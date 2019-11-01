4 عوامل خلف ندرة السعوديين في القطاع الصحي الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

في حين شكلت نسبة الكوادر الصحية السعودية من أطباء وممرضين وصيادلة وغيرهم، العاملة في القطاع الصحي الخاص النسبة الأقل بين نسب الكوادر الصحية السعودية في مجمل القطاع الصحي بالمملكة، أرجع مستثمر ندرة السعوديين في القطاع الصحي الخاص إلى 4 عوامل من شأنها جذب الكوادر إلى القطاع الصحي الحكومي للموظف السعودي، من أبرزها الأمان الوظيفي.

ولم يشكل الأطباء البشريون السعوديون العاملون في القطاع الخاص سوى 8.1%، في حين لم تتجاوز نسبة التمريض 4.9% بينما كانت نسبة أطباء الأسنان السعوديين 15.4% والصيادلة 6.4%، الأمر الذي يثير التساؤلات عن سبب بقاء عدد من العاطلين في قطاعات صحية، على رأسهم أطباء الأسنان والفئات الطبية المساندة.

وأوضح المستثمر في القطاع الصحي الخاص بجدة الدكتور عبدالرحيم قاري لـ «مكة» أن كون السعوديين هم الأقل في القطاع الصحي الخاص مقارنة بالقطاعات الصحية الحكومية أمرا متوقعا، لأن جاذبية القطاع الصحي الحكومي ما زالت أعلى لأسباب عدة، ولكن هذا أخذ في التغير بسبب نظام التجمعات الصحية الذي سيشغل القطاع الصحي الحكومي كقطاع خاص، وتدريجيا ستتقارب ميزات العمل فيه مع العمل في القطاع الصحي الخاص، مما سيجعل الخيار بينهما للموظف متقاربا، وأيضا ما زال يوجد هدر مالي كبير في القطاع الصحي الحكومي، فتكلفة تقديم الخدمات فيه أعلى منها في القطاع الخاص، وكمثال على ذلك فسرير التنويم الواحد يكلف في القطاع الحكومي 3000 ريال لليوم الواحد، في حين يكلف 2100 ريال في القطاع الخاص.

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عوامل جاذبية القطاع الصحي الحكومي للموظف السعودي بحسب قاري:

معيار منفعة الموظف الصحي الحكومي الاقتصادية للمؤسسة لا يزال غير مفعل

المحاسبة والتدقيق على الإنتاجية أقل بالقطاع الحكومي من القطاع الخاص

الأمان الوظيفي متوفر حتى لغير المجتهدين في العمل بالقطاع الحكومي بخلاف الخاص

المردود المادي أكبر في القطاع الحكومي مقارنة بالجهد المبذول

القوى الصحية العاملة بالقطاعات الصحية بالمملكة لعام 2018م

وزارة الصحة

أطباء بشريون 45571 / 36.7% سعودي

أطباء أسنان 4137 / 85.7% سعودي

تمريض 105473 / 59.4% سعودي

صيادلة 4006 / 93.4% سعودي

فئات طبية مساعدة 69530 / 94.2% سعودي

الجهات الحكومية الأخرى

أطباء بشريون 18155 / 51.3% سعودي

أطباء أسنان 1431 / 78.8% سعودي

تمريض 35697 / 16.6% سعودي

صيادلة 2652 / 71.9% سعودي

فئات طبية مساعدة 30857 / 76.6% سعودي

القطاع الصحي الخاص