محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ ناري من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء نوع (كيا) وذلك بأحد الشوارع العامة بحي لبن غربي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة ، ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث ، وضبط المركبة المستخدمة فيها ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل .

رسميًّا.. شرطة الرياض تعلن تفاصيل "فيديو تهديد السلاح" والقبض على الجناة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-11-01 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ ناري من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء نوع (كيا) وذلك بأحد الشوارع العامة بحي لبن غربي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة ، ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث ، وضبط المركبة المستخدمة فيها ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل . 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 07:55 PM Advertisements اخر تعديل 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 08:12 PM صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ ناري من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء نوع (كيا) وذلك بأحد الشوارع العامة بحي لبن غربي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة ، ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث ، وضبط المركبة المستخدمة فيها ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل .

، رسميًّا.. شرطة الرياض تعلن تفاصيل "فيديو تهديد السلاح" والقبض على الجناة ،

المصدر : الخليج 365

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