، 30 إدارة تعليمية بـ"صبيا" تشارك في منافسات "رسل السلام" للتميز الكشفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف لتقديم أفضل المبادرات المجتمعية التي تُحقق رؤى المملكة

برعاية من أمير منطقة جازان، وضمن خطة وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم، ممثلًا في إدارة النشاط الكشفي؛ تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، منافسات التميز الكشفي لمرحلة الأشبال، التي تستضيفها إدارة تعليم صبيا بمشاركة ثلاثين إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ورحّبت إدارة تعليم صبيا بممثلي الإدارات التعليمية المشاركة في المنافسة التي تقام خلال الفترة من ٦- ١٠/ ٣/ ١٤٤١هـ.

وتأتي هذه المنافسات الكشفية الجماعية؛ لتقديم أفضل المبادرات المجتمعية التي تحقق رؤية المملكة، وتهدف المنافسات في عمومها إلى غرس روح الاعتزاز بالدين، والولاء للمليك، والانتماء للوطن، وتنمية القيم الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية، وتعزيز المهارات، والفنون الكشفية المختلفة.

وقال المساعد للشؤون التعليمية بتعليم صبيا، ناصر بن أحمد معافا: إن "هذه المنافسات تهدف أيضًا إلى مساعدة الأشبال على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم؛ لتطوير ذواتهم، وتقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية المتنوعة، وتنمية مهاراتهم في تصميم مبادرات نوعية تتواكب ورؤية 2030، بالإضافة إلى تطوير مهارات الأشبال في مضامين التربية الكشفية".

وأشار إلى أن هذه الفعالية تستهدف ثلاثين إدارة تعليمية، بواقع ثلاثة أشبال، وقائد من كل إدارة، ومجموع (90) شبلًا و(30) قائدًا، وتشمل المنافسات أربعة فروع؛ منها: فرع رؤية المملكة 2030، وفرع التطبيقات الكشفية، ومحور الرحلة الخلوية، ومحور الأهزوجة الكشفية، وتم اعتماد الهيكل التنظيمي، وبناء البرنامج العام للمنافسات، بإشراف عام من مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، وتكليف قادة، ومشرفين للجان العاملة، والمساندة، والفنية، والفرعية، والتنظيمية.

وأضاف "معافا": "سيتم تكريم الفائزين في نهاية المنافسات التي تستمر طيلة خمسة أيام؛ حيث ستحصل المدرسة الفائزة بالمركز الأول على درع، وبيرق التميز الكشفي، وستحصل المدارس الفائزة بالمراكز من الثاني إلى الخامس على دروع التميز الكشفي، وسيحصل القادة، والكشافون الحائزون على المراكز من الأول إلى الخامس على أوسمة التميز، وجوائز عينية قيمة، وتحصل إدارات التعليم الفائزة بالمركز من الأول إلى الثالث على درع التميز".

وكان مدير التعليم "الحازمي"، قد الْتقى سابقًا محافظ محافظة "بيش" حسن أبو شرحة؛ لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق هذه المنافسات، كما وقف مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي، ميدانيًّا على موقع "رسل السلام" للتميز الكشفي الذي تستضيفه الإدارة.