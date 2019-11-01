الاستعلام عن موظف وافد من وزارة العمل السعودية الخدمات الالكترونية تسجيل الدخول

وزارة العمل السعودية الخدمات الالكترونية تسجيل الدخول توفر خدمة الاستعلام عن موظف وافد، لجميع أصحاب الأعمال للبحث عن الوافدين الجدد الذين ليس بحوزتهم رخصة عمل ولا اقامة لمدة تخطت الستة أشهر، لذلك قامت الوزارة بتفعيل هذه الخدمة لكي توفر الوقت والجهد على رجال الأعمال في الذهاب الى مكاتب العمل للبحث عن عمالة وافدة لهم، حيث يجب على كل عامل أو موظف وافد بأن يقوم بتسجيل بياناته لدي مكتب العمل السعودي، حتى يسهل الأمر على نفسه في إيجاد فرصة عمل تلايق بمجال مهنته الوظيفية، لاننا وكما نعلم بأن السوق السعودي به العديد من المجالات المتنوعة للعمل لذلك نجد إقبال كبير من أصحاب المنشآت والشركات بالدخول عليه بشكل مستمر للاستفادة من خدماته الالكترونية للبحث عن عمل للمواطنين غير سعوديين لكي يعملوا بالمنشات الصناعية او التجارية بحسب المجال الذي يعمل به صاحب العمل.

الاستعلام عن موظف وافد

الدخول على موقع وزارة العمل السعودية من محرك البحث قوقل من ثم.

من محرك البحث قوقل من ثم. كتابة البيانات المطلوبة مثل رقم الجواز، أو رقم الإقامة، أو رقم الحدود بالحقول الفارغة من اجل تسجيل الدخول على موقع الوزارة من ثم.

اختيار خدمة الاستعلام عن موظف وافد مكتب وزارة العمل السعودية.

من ثم يكتب المستعلم رقم التحقق المكون من مجموعة ارقام للضغط على ايقونة بحث.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات يقوم صاحب العمل بالبحث عن بيانات الوافد للاطلاع على حالة الوافد واسمه بالكامل وهل يوجد سريان الرخصة المنشاة من عدمه للتعرف على اذا ما كانت سارية ام منتهية بشكل الكتروني، وهل مازال يعمل بإحدى المنشآت أو تم تقديم استقالته منها وغيرها من المعلومات الأخرى.