هنا رابط حجز تذاكر رياض ونتر وندرلاند الأجواء اللندية بين يديك بالرياض

يبحث الكثيرين من أبناء المملكة وضيوفها عن رابط حجز تذاكر رياض ونتر وندرلاند ضمن فعاليات موسم الرياض الحدث الأضخم في المملكة المُقام منذ منتصف شهر أكتوبر ومستمر حتى ديسمبر، ومواسم السعودية هي مبادرة جديدة أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عام 2019م وتشمل 11 موسمًا في كل أنحاء المملكة، والهدف منها هو تحويل المملكة لتكون وجهة سياحية وترفيهية من خلال القيام بتطوير القطاع السياحي وتقديم للمواطنين والزوار تجربة مليئة بالبهجة والفرح وتكون فريدة من نوعها.

رابط حجز تذاكر رياض ونتر وندرلاند

يبحث العديدين عن كيفية حجز ونتر وندرلاند الرياض حيث الأجواء الشتوية والألعاب وفعالياتها التي تناسب كل الأعمار بضعف الحجم المتواجدة عليه لتكون أكبر ملاهي متنقلة في العالم على مساحة 200 ألف مترًا مربع بعروض هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط مع أكبر حلبة للتزلج في الشرق الأوسط السعر من 100- 40 ريال من 20 أكتوبر حتى 10 يناير في منطقة رياض ونتر وندرلاند لكل الجمهور في أيام الأحد ونهاية الأسبوع الخميس الساعة 16:00، يمكنك حجز تذكرتك من خلال رابط شراء التذكرة الذي حددته الهيئة العامة للترفية.

يوجد بالمنطقة عدد من المرافق والخدمات كمصلي ودورات للمياه وعيادة ميدانية و منطقة مهيءة لذوي الإعاقة وسيارات أجرة وإسعاف وكشك لبيع التذاكر ومدخل لكبار الشخصيات ومطاعم متنقلة ومواقف خاصة وخدمات صف السيارات ومحلات لبيع الهدايا، يمكنك الاستمتاع بعروض الألعاب النارية وغيرها في رياض ونتر وندرلاند في طريق الملك فهد.