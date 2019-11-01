أعلن الديوان الملكي عن وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد السبت الموافق 5 / 3 / 1441، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.