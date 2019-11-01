

حائل 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أنه وبالإشارة لما جرى تداوله عن قيام سائق حافلة بقيادتها بسرعة عالية وتهور ، باتجاه طريق حائل العلا, مشكلاً خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق، وذلك مساء يوم الاثنين 1441/2/29هـ. ، فقد تمكنت دوريات أمن الطرق بفضل من الله, من متابعته والسيطرة على الحافلة والقبض على سائقها، مواطن بالعقد الخامس من العمر، دون أن يترتب على ذلك تعرض أحد من مستخدمي الطريق أو رجال الأمن لأي أذى ولله الحمد، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة حائل، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل

// للصحف //// انتهى //

19:50ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / دوريات أمن الطرق بمنطقة حائل تقبض على سائق حافلة يقودها بسرعة عالية// للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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