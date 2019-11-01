السعودية اليوم / مقتل جندي عراقي وإصابة 5 آخرين في عملية إرهابية في شمال بغداد



بغداد 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

لقي جندي عراقي مصرعه ، وأصيب 5 آخرين بجروح في تعرض إرهابي شمال بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم، أن عناصر تابعة لعصابات " داعش " الإرهابية قامت بتفجير عبوتين ناسفتين عندما أطلقوا النار على نقطة تابعة للجيش العراقي في منطقة تل مرمرة بقضاء الطارمية شمال بغداد، مما أدى إلى مصرع أحد جنود الجيش العراقي, وإصابة 5 آخرين بجروح .

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18:48ت م

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