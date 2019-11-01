السعودية اليوم / تجدد التظاهرات في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق لليوم الثامن على التوالي



بغداد 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

تجددت في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق اليوم الجمعة التظاهرات المطالبة بالإصلاحات السياسية وتوفير الخدمات وفرص العمل.

وشهدت ساحة التحرير بوسط بغداد اليوم توافدا كثيفا للمتظاهرين القادمين من مختلف أحياء العاصمة العراقية ومن المدن العراقية الأخرى للمشاركة في التظاهرات التي دخلت يومها الثامن على التوالي بغياب مؤشرات تدل على توقفها قريباً رغم القرارات والوعود التي اتخذتها أو أعطتها الحكومة والبرلمان بتلبية مطالب المتظاهرين في محاولة لنزع فتيل الأزمة وإقناعهم بترك ساحات التظاهر والعودة إلى منازلهم .

ورفع المتظاهرون اليوم - كعادتهم كل يوم - الأعلام العراقية , فيما تصدرت الساحة مطالبهم ومن بينها إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان والحكومة.

// انتهى //

17:54ت م

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