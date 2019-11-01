السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في فعاليات "يوم الغذاء العالمي" بالأردن



عمّان 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, في فعاليات "يوم الغذاء العالمي" المقامة في مركز الحسين الثقافي بالعاصمة الأردنية عمّان، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال, وتنظيم برنامج الغذاء العالمي, ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بهدف تعزيز الوعي العالمي بمخاطر الجوع وضرورة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق القضاء على الجوع بحلول العام 2030م.

وحضر الفعاليات معالي وزير الزراعة الأردني المهندس إبراهيم صبحي الشحاحده، وممثل منظمة الفاو في الأردن إليكسي بونتي، والمدير القُطري وممثل برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة بالأردن ساره جوردن جيبسون، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن الدكتور بدر السمحان.

وتأتي مشاركة المركز بهذه الفعاليات في إطار جهوده لزيادة وعي المجتمع فيما يتصل بالأمن الغذائي ومحاربة الجوع في الدول ذات الاحتياج.

// انتهى //

17:33ت م

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