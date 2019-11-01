السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي محافظ حضرموت



الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز، في مقر المركز بالرياض أمس، محافظ محافظة حضرموت فرج سالمين البحسني.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية المنفذة في محافظة حضرموت, دعماً لتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة بالمحافظة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة باليمن.

وقدم المحافظ فرج البحسني شكره الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على المساعدات المقدمة للمحافظة في شتى المجالات والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

// انتهى //

17:11ت م

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