السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعزي باكستان في ضحايا حريق القطار



جدة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، عن أصدق مشاعر المواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية ، إثر الحريق الذي اندلع في أحد القطارات وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقدم الأمين العام العزاء لأسر ضحايا الحريق ، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

// انتهى //

17:10ت م

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