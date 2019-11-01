السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة "دار اليوم"



الدمام 4 ربيع الأول 1441هـ الموافق 1 نوفمبر 2019م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة مؤخراً، رئيس مجلس إدارة "دار اليوم" الوليد بن حمد آل مبارك، ورئيس تحرير "صحيفة اليوم" عمر الشدي، ومدير عام الدار حسن الهديب، والرئيس التنفيذي لشركة "دار اليوم" للإعلام نايف الجاسر.

ونوه سموه خلال اللقاء بالدور المهم الذي يقوم به الإعلام في صناعة الرأي، والتعريف بالشخصيات والمنجزات، مؤكداً أن الإعلام شريك في صناعة الوعي، وواجبه أن يراعي الحدود الأخلاقية والمهنية في كل ما يصدر عنه وعن منسوبيه.

وبين سموه أن مواكبة التحولات التي شهدتها صناعة الإعلام تحدي على كافة المؤسسات الإعلامية العمل على تجاوزه، بتأهيل الكوادر الوطنية، وتمكين القدرات الشابة.

واطلع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ملخصٍ عن الخطة الاستراتيجية لدار اليوم، وعلى عدد من إصدارات الدار، متمنياً سمو للدار ومنسوبيها التوفيق.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة "دار اليوم" عن شكره وتقديره باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي دار اليوم، لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على ما تلقاه الدار من دعمٍ واهتمام وحرصٍ على مواكبة الدار للتطورات التي شهدتها صناعة الإعلام، مؤكداً أن هذا الدعم، أسهم في تحقيق الدار لعدد من التحولات، جعلت منها سباقة على مستوى مختلف وسائل الإعلام.

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17:09ت م

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