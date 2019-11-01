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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز القفل يلتقي وفداً من البلدية والمجلس البلدي بالشقيق والان مع التفاصيل
الجمعة 1 نوفمبر 2019
جانب من اللقاء
كتب
السعودبة نيوز
التقى رئيس مركز القفل التابع لمحافظة صامطة نزار بن معدي التركي بمكتبه أمس، رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف، ورئيس المجلس البلدي بالشقيق غريب ياسين، وأعضاء المجلس, بحضور رئيس المركز البلدي بالقفل محمد بن حسن الحامضي, ورئيس المجلس البلدي حسين محنشي, وأعضاء المجلس.
ورحب التركي في مستهل اللقاء بالجميع, متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمركز القفل وتحقيق الأهداف المرجوة منها في تبادل الخبرات والاطلاع على المشاريع المنفذة على أرض الواقع وكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.
عقب ذلك، زار أعضاء وفد البلدية والمجلس البلدي بالشقيق، بلدية مركز القفل، ومشروع المطل، ومشروع مصدات السيول و حديقة الحقلة و معلب البلدية، ومقر المجلس البلدي، واطلع الجميع على المشروعات المنفذة التي تحت التنفيذ، وآلية العمل و الخطط الإستراتيجية الجاري العمل بها في لخدمة لأهالي مركز القفل والقرى التابعة له.
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