فيديو.. شاعر يشكو طيران ناس بقصيدة وهكذا ردت الشركة بأبيات شعرية!

2019-11-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل طيران ناس مع شكوى الشاعر يحيى رياني، وذلك بعد تأخر الإقلاع أكثر من ساعتين وتغير البوابات أربع مرات بعضها بلا نداء، بدون اعتذار للركاب من جانب الشركة.

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وكتب الشاعر قصيدة “الابتئاس من تأخير طيران ناس”، للشكوى من التأخير الذي حدث للرحلة التي كانت من الرياض إلى جازان.

ورد طيران ناس عبر متحدثها الرسمي أحمد المسيند، ليقدم درسًا نموذجيًّا لقطاع الطيران، باعتذارهم، حيث قال: أحلامك الأحلى وإن خابت تؤرقنا لها في ناس وقعُ ساسٍ وإحساسِ”، و”طيارة الناس لا ترضى تأخركم”.

وقال المسيند في مقطع فيديو ردًّا على الشاعر: شاعرنا الجميل يحيى رياني.. لا نجاري شاعريتك ولكن نعتذر لك ولكل المسافرين.

وأشاد متابعون برد الشركة ولباقتها في التعامل مع الشكوى، خاصةً وأن ثقافة الاعتذار لا يجيدها إلا الكبار، وهي مُبادرة توضح للجميع اهتمام الشركة بعُملائها.







