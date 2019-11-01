محمد بن مسعود - الدمام - قبضت الجهات الأمنية على مواطن كان يقود حافلة بطريقة متهورة على طريق "حائل- العلا"، مُعَرّضًا حياته للخطر. ووفقًا للمعلومات، تابعت الجهات الأمنية الحالة، وقبضت على الشخص بالقوة الجبرية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص. الأمن يوقف متهورًا على حافلة في طريق "حائل- العلا" عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-11-01 قبضت الجهات الأمنية على مواطن كان يقود حافلة بطريقة متهورة على طريق "حائل- العلا"، مُعَرّضًا حياته للخطر. ووفقًا للمعلومات، تابعت الجهات الأمنية الحالة، وقبضت على الشخص بالقوة الجبرية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص. Advertisements 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 06:36 PM قبضت الجهات الأمنية على مواطن كان يقود حافلة بطريقة متهورة على طريق "حائل- العلا"، مُعَرّضًا حياته للخطر. ووفقًا للمعلومات، تابعت الجهات الأمنية الحالة، وقبضت على الشخص بالقوة الجبرية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص. ، الأمن يوقف متهورًا على حافلة في طريق "حائل- العلا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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