، عالم بلا جوع في 2030.. "سلمان للإغاثة" يشارك بفعاليات "يوم الغذاء" بالأردن ،

محمد بن مسعود - الدمام - أُقيمت بمركز الحسين الثقافي وحضرها ممثل "الفاو" تحت رعاية "بسمة بنت طلال"

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، في فعاليات "يوم الغذاء العالمي" المقامة في مركز الحسين الثقافي بالعاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأميرة بسمة بنت طلال، وتنظيم برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"؛ بهدف تعزيز الوعي العالمي بمخاطر الجوع وضرورة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق القضاء على الجوع بحلول العام 2030م.

حضر الفعاليات وزير الزراعة الأردني المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة، وممثل منظمة الفاو في الأردن إليكسي بونتي، والمدير القُطري وممثل برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة بالأردن سارة جوردن جيبسون، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن الدكتور بدر السمحان.

وتأتي مشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهذه الفعاليات في إطار جهوده لزيادة وعي المجتمع فيما يتّصل بالأمن الغذائي ومحاربة الجوع في الدول ذات الاحتياج.

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