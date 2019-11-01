محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرتا المهنا والفوزان بزواج الشاب علي بن محمد المهنا، على كريمة تركي بن عبدالعزيز الفوزان. وأقيم الحفل في قاعة الفيصل بالرياض، وسط حضور عدد من وجهاء المجتمع وأقارب العروسين. أسرتا "المهنا والفوزان" تحتفلان بزواج "علي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-01 احتفلت أسرتا المهنا والفوزان بزواج الشاب علي بن محمد المهنا، على كريمة تركي بن عبدالعزيز الفوزان. وأقيم الحفل في قاعة الفيصل بالرياض، وسط حضور عدد من وجهاء المجتمع وأقارب العروسين. Advertisements 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 05:55 PM اخر تعديل 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 07:01 PM احتفلت أسرتا المهنا والفوزان بزواج الشاب علي بن محمد المهنا، على كريمة تركي بن عبدالعزيز الفوزان. وأقيم الحفل في قاعة الفيصل بالرياض، وسط حضور عدد من وجهاء المجتمع وأقارب العروسين. ، أسرتا "المهنا والفوزان" تحتفلان بزواج "علي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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