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أسرتا "المهنا والفوزان" تحتفلان بزواج "علي"

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرتا المهنا والفوزان بزواج الشاب علي بن محمد المهنا، على كريمة تركي بن عبدالعزيز الفوزان.

وأقيم الحفل في قاعة الفيصل بالرياض، وسط حضور عدد من وجهاء المجتمع وأقارب العروسين.

أسرتا

أسرتا

أسرتا "المهنا والفوزان" تحتفلان بزواج "علي"

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-01

احتفلت أسرتا المهنا والفوزان بزواج الشاب علي بن محمد المهنا، على كريمة تركي بن عبدالعزيز الفوزان.

وأقيم الحفل في قاعة الفيصل بالرياض، وسط حضور عدد من وجهاء المجتمع وأقارب العروسين.

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01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441

05:55 PM

اخر تعديل

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441

07:01 PM

احتفلت أسرتا المهنا والفوزان بزواج الشاب علي بن محمد المهنا، على كريمة تركي بن عبدالعزيز الفوزان.

وأقيم الحفل في قاعة الفيصل بالرياض، وسط حضور عدد من وجهاء المجتمع وأقارب العروسين.

، أسرتا "المهنا والفوزان" تحتفلان بزواج "علي" ،
المصدر : الخليج 365

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