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محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرتا المهنا والفوزان بزواج الشاب علي بن محمد المهنا، على كريمة تركي بن عبدالعزيز الفوزان.
وأقيم الحفل في قاعة الفيصل بالرياض، وسط حضور عدد من وجهاء المجتمع وأقارب العروسين.
أسرتا "المهنا والفوزان" تحتفلان بزواج "علي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-01
احتفلت أسرتا المهنا والفوزان بزواج الشاب علي بن محمد المهنا، على كريمة تركي بن عبدالعزيز الفوزان.
وأقيم الحفل في قاعة الفيصل بالرياض، وسط حضور عدد من وجهاء المجتمع وأقارب العروسين.
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
05:55 PM
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
07:01 PM
احتفلت أسرتا المهنا والفوزان بزواج الشاب علي بن محمد المهنا، على كريمة تركي بن عبدالعزيز الفوزان.
وأقيم الحفل في قاعة الفيصل بالرياض، وسط حضور عدد من وجهاء المجتمع وأقارب العروسين.
، أسرتا "المهنا والفوزان" تحتفلان بزواج "علي" ،
المصدر : الخليج 365
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