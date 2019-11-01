محمد بن مسعود - الدمام - تماثل والد الزميل خالد الروقي، المحرر بصحيفة "الجزيرة" للشفاء، بعد إجرائه عملية زراعة الكلى في مستشفى الحرس الوطني بالرياض. وقد عبر "الروقي" عن جزيل شكره لله عز وجل، ثم لإدارة المستشفى والعاملين؛ على حسن تعاملهم واهتمامهم، وخص بالشكر الدكتور عبدالرحمن الذيابي، والمنسقين محمد الرويمي وعواطف الرشيدي، وفهد العتيبي، وقسم زراعة الأعضاء للكبار. 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 06:46 PM Advertisements والد الزميل الروقي يتماثل للشفاء والد الزميل الروقي يتماثل للشفاء تماثل والد الزميل خالد الروقي، المحرر بصحيفة "الجزيرة" للشفاء، بعد إجرائه عملية زراعة الكلى في مستشفى الحرس الوطني بالرياض. وقد عبر "الروقي" عن جزيل شكره لله عز وجل، ثم لإدارة المستشفى والعاملين؛ على حسن تعاملهم واهتمامهم، وخص بالشكر الدكتور عبدالرحمن الذيابي، والمنسقين محمد الرويمي وعواطف الرشيدي، وفهد العتيبي، وقسم زراعة الأعضاء للكبار. الكلمات المفتاحية ، والد الزميل الروقي يتماثل للشفاء ،

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