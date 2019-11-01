شكرا لقرائتكم صورة بألف كلمة.. إقدام بالقوة تلبية لسلام وأمن وطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-01 صورة بألف كلمة.. إقدام بالقوة تلبية لسلام وأمن وطني متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements الإقدام والشجاعة والتضحية قيم يتحلى بها الجندي السعودي في كافة القطاعات.







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